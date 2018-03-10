Сказочно красива: жителей Воронежа восхитила внешность сотрудницы МЧС

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Сотрудница МЧС Воронежа по имени Ангелина поразила пользователей Instagram привлекательной внешностью. Горожане предлагают сделать сексуальную девушку лицом спасательного ведомства.

Накануне сотрудница воронежского МЧС попала в городской топ Instagram, моментально став самой обсуждаемой персоной в соцсети. Пользователи недоумевают, как сексуального спасателя все еще не сделали лицом ведомства. Ангелина в разы повысит медийность МЧС Воронежа, утверждают горожане.

«Сказочно красива! Эта брюнетка является достойным ответом американским спасателям Малибу. Это прекрасно, что в нашем МЧС есть такие сотрудницы», - комментируют восторженные пользователи Instagram фото Ангелины.

К слову, жгучая брюнетка является активным пользователем соцсетей. Девушка-спасатель регулярно наполняет свой Instagram-аккаунт снимками с работы и отдыха в бикини, радуя множественную армию подписчиков.