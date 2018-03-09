Девушка нарастила себе огромные ягодицы и не может сесть

Вчера, 21:31

Девушка потратила целое состояние на то, чтобы увеличить себе ягодицы, но сейчас жалеет об этом, ведь теперь не может даже сесть.

Жительница Бирмингема (Великобритания) потратила больше 15 тыс. фунтов стерлингов на имплантаты, но уже мечтает их удалить, ведь они слишком большие. Девушка сказала, что стала делать пластику еще в 17 лет, и к сегодняшнему дню на ее счету около 200 процедур. По ее словам, такие решения британка принимала из-за строгого воспитания. Последняя операция заключалась в том, чтобы откачать жир из ее живота, рук, и бедер, а после закачать в ягодицы, но из-за этих изменений она не может сидеть.

Девушка никому не советует делать подобные операции, хотя ей нравится ее новые формы в одежде, но в бикини, как она сама говорит, выглядит ужасно.