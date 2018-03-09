Жители Ульяновска жалуются на аномальную жару в квартирах

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Жители Ульяновска жалуются на аномальную температуру в своих квартирах. Чтобы как-то снизить жару в 32 градуса людям приходится открывать окна на ночь.

На протяжении нескольких дней появляются жалобы от жителей города, причем с каждым разом их количество увеличивается. Большинство уверяет, что температура продолжает превышать 30 градусов даже с учетом открытых ночью окон. При отсутствии проветривания в некоторых квартирах градусники показывают до +37. Такая тенденция наблюдается по всему Ульяновску.

В квартирах, расположенных вдоль набережной города температура не превышает и 20. Однако по улицам Карла Маркса, Ленина и Нариманова жители страдают от аномальной жары. Жители города собираются подавать жалобу на ответственные коммунальные службы, так как невозможно находиться в таких условиях.

В Сети данный факт считают ужасным, а ситуацию назвали «отоплением улицы». Многие полагают, что это сделано нарочно, для поднятия суммы в счетах за услуги.