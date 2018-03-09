В Нальчике появился «принц» джигит на белом коне

Вчера, 22:43

9 марта на одной из улиц Нальчика произошел интересный момент. Люди могли лицезреть белого коня, на котором восседал настоящий джигитский «принц».

Наездник передвигался по улице Ногмова в Нальчике верхом на белом коне. Свидетелям стал также и водитель автомобиля, который снял такую картину на камеру мобильного телефона. Дагестанец на коне остановился возле транспортного средства, в котором сидел владелец камеры, и предложил ему попробовать оседлать лошадь, но, получив отказ, поехал как ни в чем не бывало дальше.

Автор ролика добавляет: «Вот так у нас по Ногмова лошадки гуляют. Приезжайте к нам в гости».