В Иркутске умер почетный авиастроитель Геннадий Горбунов

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Геннадий Горбунов, почетный житель города Иркутска, ушел из жизни на 84-м году. Администрация выразила соболезнование родственникам погибшего.

Большую часть жизнь Горбунов связал с авиастроением. Он работал на заводе: прошел путь от мастера до гендиректора. Работники описывают Геннадия Николаевича как авторитетного начальника и талантливого мастера своего дела. За годы его службы завод стал одним из главенствующих компаний страны. Достижения авиастроителя были вознаграждены наградами и званиями. Также он несколько раз избирался депутатом.

Среди званий героя присутствуют и «Лучший машиностроитель СССР», и «Почетный авиастроитель». Горбунова наградили почетной грамотой за особые заслуги города. Мэр города рассказал, что Геннадий был поистине великим человеком и неотъемлемой частью истории города и всей области. Госдума Иркутска скорбит вместе с семьей Геннадия Горбунова.