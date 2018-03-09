Житель Ачинска отказался жить в России и живёт в СССР

Сегодня, 20:11

Житель Ачинска по имени Сергей Купарев отказался жить в России и продолжает жить в СССР. Мужчина ходит с паспортом Советского союза и утверждает, что он его гражданин, ведь такая страна «существует» до сих пор.

Переход на советский паспорт Сергей Купарев объясняет своими убеждениями. Кроме того, ему раньше перестали платить зарплату, он оказался в кредитной яме, занимая деньги у банков, чтобы его семья выжила. В итоге Сергей решил, что государство поступает с ним не справедливо. Он пошёл в паспортный стол и заказал там паспорт советского образца. Получается, что ему больше не нужно платить банкам свои долги и счета за коммунальные услуги. Хотя один из банков всё же через суд добился выплат кредитов, которые Сергей понабирал.

Сам же мужчина стоит на своём и объясняет, что банки предоставляют только копию документов, а по закону он должен предоставить оригиналы документов с подписью Сергея.

Чтобы не платить, гражданин из прошлого даже разобрался в экономике и системе банковской работы. Получается, что Сергей – обычный очередной аферист, который просто не захотел платить кредиты, а не ностальгирующий по утопическому советскому прошлому мужчина.