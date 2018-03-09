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Звание «Миссис Томск» завоевала многодетная мать

Сегодня, 19:53

В этом году звание «Миссис Томск» завоевала проживающая там многодетная мать. 9 марта титула удостоилась Юлия Мустафина, у которой трое малышей.

 Сообщение об этом сделала Евгения Ковынева, являющаяся в данном конкурсе директором. Согласно предоставленной информации, на второй позиции Анастасия Ерёмина, а на третьей – Наталья Кравченко.

В данном конкурсе жительницы Омска борются за звание того, какая из проживающих там мам будет не только красива, но также талантлива и успешна.

В качестве обязательного условия является наличие не менее одного ребёнка. Возраст конкурсанток находился в пределах 23-45 лет. Мероприятие взяло свой старт в сентябре. Финал произошёл в томском драмтеатре 9 марта.

Мустафиной недавно исполнился 31 год. Она замужем и является матерью троих детей.


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