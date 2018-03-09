Омск негодует: Флористы забили мусорки цветами после 8 марта

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Жителей Омска возмутило опубликованное в «ВК»-паблике «Омск Live» фото выброшенных на мусорку живых цветов после 8 марта. Пользователи сети не лучшим образом отозвались о продавцах пахнущих презентов.

Утро 9 марта в «ВК»-группе «Омск Live» началось с публикации демонстрации человеческой жадности, испортившей настроение многим подписчикам. Продавцы цветов, не сумевшие продать свой товар в течение 8 марта, просто взяли и выбросили пахнущие презенты в мусорный бак.

Омское интернет-сообщество возмутило поведение земляков. Аналогичную ситуацию можно регулярно наблюдать с елками после Нового года или с георгиевскими лентами после Дня Победы, негодуют подписчики «Омск Live». Выбросивших цветы продавцов пользователи назвали жадными до мозга костей людьми, пожелавшими по-свински избавиться от приятных подарков для женщин, нежели безвозмездно предоставить их прохожим дамам.