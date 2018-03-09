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В Липецке на выборах хозяина леса сова победила медведя

Сегодня, 19:55

В Липецке ввели в традицию мероприятие «Сегодня школьник – завтра избиратель», которое проходит в начале марта в липецких библиотеках. Тут детей учат голосовать, принимать какую-то позицию. В этом году на выборах хозяина леса победила сова.

Дети, принимающие участие в «Сегодня школьник – завтра избиратель», учатся думать, делать самостоятельный выбор и занимать активную гражданскую позицию. Проводится короткая лекция детям, где им ведают про избирательное право, а после этого устраивают симуляцию выборов. Избирают школьники не президента государства, а хозяина леса. Были выдвинуты кандидаты, а именно: медведь Потап Иванович, заяц Серое Ушко и Совушка-Совунья, которые рассказали о своих предвыборных программах по изменению жизни в лесу. Далее, дети должны были проголосовать в бюллетенях за одного из кандидатов. В результате почетный пост заняла Совушка-Совунья.

Администраторы мероприятия отмечают, что во взрослой жизни все намного сложнее, однако ребята осознали, что результаты выборов зависят от каждого голосующего. Мероприятие продолжится и на следующей неделе.


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