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Предупреждение о выбросе аммиака в воздух в Кирове было ложным

Сегодня, 17:04

В Кирове прозвучала сирена и предупреждение об угрозе отравления аммиаком. Однако тревога оказалась ложной.

 Сообщение о выбросе ядовитого вещества прозвучало по всему Кирову с помощью старых трансляторов. Сирена прозвучала в районе диорамы, жителей города призвали оставаться дома и закрыть окна во избежание попадания газов в квартиры. Такие же объявления были продублированы в местных СМИ.

Однако, предупреждение оказалось учебным. Как сообщили дежурные отдела чрезвычайных ситуаций, таким образом администрация города проверила систему оповещения.


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