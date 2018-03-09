Власти Москвы намерены отреставрировать здание МГПУ

Сегодня, 17:01

Здание Московского городского педагогического университета, расположенное на востоке Москвы, будет в ближайшее время отреставрировано. Соответствующее заявление в своём аккаунте в сети микроблогов Twitter опубликовал столичный мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в планах администрации сделать перепланировку корпусов, осуществить утепление здания и «освежить» фасад. Срок выполнения ремонтных работ Собянин в публикации не обозначил. МГПУ работает с 1995 года. В 2012 и 2013 годах к нему были присоединены Московский гуманитарный педагогический институт и Московская государственная академия делового администрирования.

Ранее мы писали, что в Москве могут построить новое здание Совета Федерации. Соответствующую информацию распространил ряд авторитетных изданий.