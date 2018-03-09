В Москве планируют построить трехэтажный детский сад

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Новый детский сад построят в Москве. Здание планируют сделать трехэтажным, садик рассчитан на 200 детей, рассказал Сергей Собянин.

Как говорит мэр, в Москве уже повсюду строят современные детские сады с повышенным уровнем комфортности. Новое здание сада будет построено в северо-западной части Москвы на Дмитровской трассе в районе северного СЗАО. Как рассказал Собянин, в Москве за последнее время очень возросло доступное образование. В общем количестве, в Москве с 2011 по 2017 год построено более 300 детских общеобразовательных заведений. В следующие три года в столице планируют соорудить еще 130 зданий, которые смогут вместить 14 тысяч детей. Он добавил, что новый сад в Москве сможет вмещать до 200 детей.