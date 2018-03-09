VistaNews.ru


В Москве планируют построить трехэтажный детский сад

Сегодня, 16:57

Новый детский сад построят в Москве. Здание планируют сделать трехэтажным, садик рассчитан на 200 детей, рассказал Сергей Собянин.

Как говорит мэр, в Москве уже повсюду строят современные детские сады с повышенным уровнем комфортности. Новое здание сада будет построено в северо-западной части Москвы на Дмитровской трассе в районе северного СЗАО. Как рассказал Собянин, в Москве за последнее время очень возросло доступное образование. В общем количестве, в Москве с 2011 по 2017 год построено более 300 детских общеобразовательных заведений. В следующие три года в столице планируют соорудить еще 130 зданий, которые смогут вместить 14 тысяч детей. Он добавил, что новый сад в Москве сможет вмещать до 200 детей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.