Мужчины одобряют сексуальные домогательства на работе

Сегодня, 04:30

К Международному женскому дню в Сети опубликовали результаты социсследования, которое было направленно против насилия, гуманитарной организации CARE International. Во время опроса специалистам удалось выяснить, что больше 25% всех опрошенных мужчин одобрили сексуальные домогательства на работе и назвали их «обычным делом».

Специалисты из CARE International в течении января 2018 года опросили больше 9 тысяч мужчин, которые старше 19 лет, из Австралии, Эквадора, Египта, Индии, США, Южной Африки, Великобритании и Вьетнама. Эксперты выяснили, что 28% мужчин считают домогательства женщин-коллег на рабочем месте нормальным явлением.

Мишель Нанн, глава организации CARE International, рассказала, что мужчины не думают, что секс или даже флирт на работе может быть сексуальным насилием. Для них это ежедневный обычный процесс. Также 44% всех мужчин-респондентов из США заявили, что шутки на тему секса с девушками-коллегами для них является чем-то обыденным. 52% мужчин-индийцев не прочь секс-домогательств на работе. А 32% британцев часто в шутку «зажимают» женщин на рабочем месте.