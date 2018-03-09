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Пожарный-романтик из Северодвинска необычно поздравил супругу с 8 марта

Сегодня, 00:00

Романтичный сотрудник пожарной службы из города Северодвинска весьма оригинально поздравил свою супругу с праздником 8 марта. Мужчина выложил слова поздравления пожарным рукавом под окнами квартиры.

 Сотрудник МЧС ранним утром отправился на службу, однако он не забыл о празднике весны. В качестве подарка пожарный соорудил из пожарного рукава надпись и стал на ее фоне.

Счастливая супруга сфотографировала мужа возле необычной композиции и поделилась фото в социальной сети.

Женщины, увидевшие такой оригинальный подарок, были в восторге. А мужчины шутят, что именно так учат пожарников поздравлять женщин с 8 марта.


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