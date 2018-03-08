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В Астрахани водитель маршрутки бесплатно возил женщин в честь 8 марта

Вчера, 23:48

Водитель астраханской маршрутки бесплатно возил сегодня женщин. Акция приурочена к 8 марта.

В честь женского праздника водитель маршрутного такси в Астрахани решил устроить неординарную акцию. Лишь сегодня он перевозил всех представительниц прекрасного пола абсолютно бесплатно по всему маршруту. О щедрости автомобилиста стало известно из баннера на микроавтобусе. В нем мужчина поздравлял женщин с 8 марта.

Сегодня рязанские десантники оригинальным методом поздравляли дам с Международным женским днем. Они прыгнули парашютами, а по приземлению вручили девушкам букеты цветов. Во время прыжка один из военных успел записать праздничное обращение.


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