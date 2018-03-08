VistaNews.ru


Во Владивостоке полуголые женщины искупались в снегу

Вчера, 23:51

Во Владивостоке полуголые женщины показали процедуру купания в снегу в честь праздника 8 марта. Жители города с недоумением смотрели на группу леди в купальниках вместо традиционных шуб.

 Утро 8 марта во Владивостоке для некоторых женщин началось достаточно необычно. Они решили продемонстрировать нетрадиционное купание в снегу в марте. Несколько смелых и довольных собой женщин вышли во двор возле подъезда в одних купальниках и начали по-настоящему нырять в снежные сугробы.

При этом очевидцы говорили, что они даже напевали песенки любимых исполнителей. Соседи, увидев такое купание в снегу женщин в купальниках, сначала не понимали, что это реальность. Ведь на улицах Владивостока держится холодная и морозная погода. Также и мужчины-прохожие удивленно смотрели на девушек, барахтающихся в снегу, которые с удовольствием сменили свои шубы на тонкие купальники.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.