Во Владивостоке полуголые женщины искупались в снегу

Вчера, 23:51

Во Владивостоке полуголые женщины показали процедуру купания в снегу в честь праздника 8 марта. Жители города с недоумением смотрели на группу леди в купальниках вместо традиционных шуб.

Утро 8 марта во Владивостоке для некоторых женщин началось достаточно необычно. Они решили продемонстрировать нетрадиционное купание в снегу в марте. Несколько смелых и довольных собой женщин вышли во двор возле подъезда в одних купальниках и начали по-настоящему нырять в снежные сугробы.

При этом очевидцы говорили, что они даже напевали песенки любимых исполнителей. Соседи, увидев такое купание в снегу женщин в купальниках, сначала не понимали, что это реальность. Ведь на улицах Владивостока держится холодная и морозная погода. Также и мужчины-прохожие удивленно смотрели на девушек, барахтающихся в снегу, которые с удовольствием сменили свои шубы на тонкие купальники.