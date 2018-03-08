"Аэрофлот" преподнес пассажиркам сюрприз 8 марта

Вчера, 22:20

Руководитель авиакомпании РФ «Аэрофлот» официально поздравил всех своих пассажирок с праздником весны 8 Марта. Всем представительницам прекрасного пола в момент посадки на борт самолета подарили по розе.

На главном официальном сайте «Аэрофлота» появилось личное сообщение руководителя компании. В своем обращении ко всем пассажиркам, он искренне поздравил от всего мужского коллектива с праздником любви и весны, 8 марта. Женщинам были адресованы все наилучшие пожелания в этот прекрасный день. А также акцентировалось внимание на том, что без прекрасных дам мир стал бы блеклым.

Кроме устных поздравлений пассажирок и клиенток «Аэрофлота», которые 8 марта планировали совершить перелеты в разные континенты, ожидал настоящий сюрприз. При посадке на борт самолета стюарды вручили женщинам по одной красивой розе и поздравили с праздников от имени коллектива.