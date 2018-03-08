Собянин: К 8 марта 150 тысяч коробок конфет "Москва" продали в столице

Вчера, 21:45

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ко дню 8 марта в столице продали 150 тысяч подарочных коробок конфет с одноименным названием «Москва». Это свидетельствует о том, что сладкоежки все же отдают предпочтение фирменным лакомствам.

Градоначальник Москвы Собянин сообщил, что именно конфеты в красивых коробках и яркой обертке уж больно понравились местным горожанам. Большой спрос накануне Женского праздника, дня 8 марта, на подарочные коробки конфет «Москва» спровоцировали настоящий ажиотаж. По итогам проданного товара за день были получены показатели в 150 тысяч единиц.

Конфеты красиво уложены в коробке, а также каждая из них завернута в отдельную яркую упаковку розового цвета. Есть и надпись золотыми буквами. Внутри также поклонников порадовали нежным суфле и карамелью, сверху же – традиционный черный шоколад.