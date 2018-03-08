В Сыктывкаре определили «Автоледи-2018»

Вчера, 21:15

В Международный женский день в Сыктывкаре прошёл 11-й ежегодный заезд женщин-водителей, в рамках которого определили «Автоледи-2018». К состязаниям допускали всех желающих представительниц прекрасного пола, имеющих водительское удостоверение категории «В».

К началу конкурса в нём зарегистрировались 14 автоледи. Для большей справедливости участниц разделили на две категории: профессионалов и любителей. Соревнования прошли в два этапа. В рамках первого из них необходимо было продемонстрировать практические навыки управления транспортным средством, а в ходе второго – знания правил дорожного движения. Лучшими на дороге оказались Анастасия Румянцева и Ольга Ульнырова, а в теории мастерски проявила себя Анастасия Белошенко.

Ранее аналогичный конкурс был проведён в Омске. Там победу одержала 30-летняя мать двоих детей.