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В Челябинске для женщин организовали концерт прямо в автобусах

Вчера, 20:54

Концерт в автобусах для женщин к 8 марта презентовали музыканты кавер-группы в Череповце. В общественном транспорте были слышны знакомые мотивы российских хитов прошлого времени, жители остались довольны.

 Кавер-группа «Grant» презентовала настоящий сюрприз для женщин и всех жителей Череповца. Вокалисты и музыканты рок-коллектива решили организовать настоящий концерт, который был представлен в городских автобусах, курсирующих по городу. В праздник 8 марта для всех женщин солисты группы исполнили такие песни, как «Королева красоты», «Клен» и другие шедевры мировой классики.

На автобусных остановках из салонов общественного транспорта были слышны звуки мелодий прошлого времени, которые так приятно удивили жителей Череповца, что обозреватели в соцсетях не могут прийти в себя от положительных эмоций. Видеосюжет фрагмента выступления появился в Сети и доступен для просмотра.


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