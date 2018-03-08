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По Красной площади в Москве пронесли гигантский надувной букет тюльпанов

Вчера, 19:38

В честь Международного женского дня, сегодня, 8 марта, по Красной площади в Москве пронесли гигантский надувной букет тюльпанов. Сам он символично был оформлен в цвета российского триколора.

За этим зрелищем, несмотря на холодную погоду, наблюдали сотни восторженных москвичей и гостей столицы. Особенно увлекательным перформанс показался представительницам прекрасного пола, которым он и был посвящён. Присутствующие на мероприятии люди активно фотографировались на фоне огромных надувных цветов и делились впечатлениями в социальных сетях.

Ранее мы писали, что на башнях московского Кремля сегодня утром появились букеты цветов. По случаю 8 Марта организаторы создали удивительное зрелище при помощи технологий дополнительной реальности.


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