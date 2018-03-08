Ростовчанин спел песню о проблемах на дорогах

Вчера, 19:21

Курьер из Ростова записал ремикс на песню группы «Пицца». В своей песне ростовчанин поет о проблемах на дорогах, с которыми сталкивается каждодневно.

Алексей Трахачев спел песню прямо сидя рулем и записал это на видео. Как рассказывает сам автор песни, ему приходится проводить весь день за рулем автомобиля, ведь он работает курьером. Он постоянно сталкивается с различными проблемами на дорогах родного города. По словам Алексея, однажды он услышал песню группы «Пицца» и решил переделать ее. Всего за час он написал текст песни, ведь всё о чем писал, происходило с ним в реальной жизни.

В конце своего видео, Алексей пожелал всем своим зрителям «Ровных дорог, круглых колес и удачи».