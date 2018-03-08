В Ставрополе дама получила подарок из окна по простыне

Вчера, 19:32

В Ставрополе мужчина порадовал свою даму и всех жителей. Женщина получила подарок на 8 марта из окна по простыне и канатах. Какой именно презент получила барышня неизвестно.

Пользователи социальных сетей изрядно шутят о случае в городе. Сегодня мужчина желая поздравить свою даму сердца, не решился преподнести подарок с рук в руки. Для этого ему из окна 6 этажа был выброшен канат из простыней. Мужчина завязал пакет на простынь и ушел. Женщина забрала подарок и смотала белье до следующего 8 марта.

Очевидцы видео скептически отнеслись к этой версии и думают о том, что в пакете был алкоголь. Такой романтичный подарок принес мужчина «по заказу». Подтверждения данная версия не получила.