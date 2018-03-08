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В Казани два танка начертили на снегу огромное сердце

Вчера, 19:06

В Казани курсанты военного училища гусеницами танков изобразили фигуру в форме сердца. Таким образом ребята хотели поздравить женщин с Международным женским днём.

Министерство обороны РФ обнародовало видео необычных поздравлений с 8 Марта. Двое молодых парней продемонстрировали, как ездят танки Т-72 самых последних модификаций. Ребята слегка украсили полигон. Хотя символ любви получился по-военному грубым, в конце концов его изобразили не учащиеся Строганки, а будущие танкисты. Зато вышло от души.

А военнослужащие дорожные инспекторы в российской столице станцевали для для милых женщин на машинах.


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