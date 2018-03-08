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Над Кремлем взлетел аэростат «Букет тюльпанов»

Вчера, 19:16

Над Кремлем москвичи могли наблюдать удивительное событие. В небо взлетел 50-метровый аэростат «Букет цветов». Инициатива приурочена к празднованию Международного женского дня.

 Ко дню весеннего женского праздника в небо запустили 50-метровый аэростат в виде букета тюльпанов. Информации о маршруте следования воздушных цветов нет. Женщины позитивно оценили возможность порадоваться столь необычным цветам.

 Горожане активно фотографировали аэростат и делились снимками и видео в социальных сетях. Где находится на данный момент запущенная сегодня композиция не известно.

Также сегодня мы сообщали о необычной форме поздравлений женщин в столице. Представительницы слабого пола получили цветы и поздравительные открытки из неба. Акцию к 8 марта провели анонимы, умеющие обращаться с дронами.


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