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Рязанский блогер назвал 8 марта «днем проституток и феминисток»

Сегодня, 18:12

Известный блогер из Рязани Александр Инюточкин назвал Международный женский день «праздником проституток и мужененавистниц».

Мужчина известен видеороликами на YouTube, где он ест ядовитые грибы. По словам блогера, 8 марта - праздник феминисток из США, которые в 1857-м году вместе с немецкими проститутками под началом Розы Люксембург и Клары Цеткиной выступили против патриархата. А в СССР демонстрацию проституток просто сменили на «демонстрацию трудящихся женщин». Инюточкин говорит, что вместо цветов таким женщинам нужно дарить средства контрацепции.

Отметим, что исторический источник, на который ссылается блогер, он не указал.


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