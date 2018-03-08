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В Петербурге залили площадь "борщом" из менструальной крови и лифчиков

Сегодня, 16:13

Группа из феминисток организовала флешмоб возле Васильевского острова в Питере. Девушки сделали «борщ» из менструальной крови и бюстгальтеров и вылили его на площадь. Девушки оставляли надписи на льду, которые гласили: «К черту борщ, войну, вождя!».

 Женщины в честь сегодняшнего праздника сделали смесь из крови, белья и цветов, после этого "окропили" им лед, который «должен расстаять как патриархат, который уже не актуален в настоящем обществе». По словам девушек, 8 марта - это день войны с феминизмом, а мужчины дарят им цветы, чтобы они забыли о настоящей истории праздника.

Как говорят феминистки, в нынешнем мире бытуют стереотипы о женственности и ценностях, которые навязывают женщинам, чтобы те не могли рассказывать о настоящих пороках общества. Между вышеупомянутых проблем, маленькие зарплаты и насилие над женщинами.


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