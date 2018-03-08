Житель Сингапура стал миллионером благодаря половому органу в объявлении о продаже

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Житель Сингапура по случайности продемонстрировал на снимке, рекламирующем квартиру для продажи, своё обнажённое тело и так прославился. Он фотографировал мебель в комнатах, чтобы клиенты смогли посмотреть, и ненароком заснял в зеркале своё мужское достоинство, как сообщает VladTime.

Такое предложение о продаже имущества тут же получило большой спрос. При этом, житель Сингапура отметил, что первоначально не планировал своему объявлению такого рода рекламу, а половой орган продемонстрировал не намеренно. Однако люди всё равно заинтересовались именно фото, где мужское достоинство «засветилось». Они также спрашивали о параметрах последнего.

В итоге, стоимость жилплощади за счёт переходов к снимкам с пикантными подробностями повысилась на 50 тысяч долларов, достигнув 570. Кроме того, житель Сингапура смог очень быстро найти желающего сразу её приобрести, что для этой страны большая редкость. Он отметил, что рад такому неожиданному эффекту от своего конфуза.