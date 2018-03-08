«Цветы от Путина» получают российские женщины

Сегодня, 14:53

По всей России для женщин приготовили всевозможные сюрпризы в честь женского праздника. Россиянки сегодня получают «цветы от Путина». Сегодня в Международный женский день в 15 крупнейших городах страны, которые охватывают все ее регионы, появились 3D метки, на которых изображен Владимир Путин с букетом цветов. Возле таких виртуальных меток находятся волонтеры, которые помогают всем желающим сделать праздничный снимок с президентом РФ. Кроме того, известно, что снимок можно распечатать моментально на инста-принтере.

Каждый сможет увидеть свой снимок с президентом только после того, как установит специальное приложение «Фото с Путиным», которое было создано студентом Тюменского индустриального университета.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал официальный старт празднованию Международного женского дня, обратившись с поздравлениями ко всем жительницам страны. Особенно примечательно, что в своем выступлении глава государства использовал стих Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны». Именно он тронул некоторых женщин до глубины души.