В России 86% граждан готовы покупать подделки

Сегодня, 14:40

В России из опрошенных 10 тыс. граждан (18-55 лет) 25% отказались купить контрафакт. 86% опрошенных согласны покупать подделки.



Проведенный всероссийский опрос показал отношение граждан к продукции «второго сорта», которая обычно попадает в страну незаконно и не имеет знаков качества. Статистический отдел Роскомнадзора сообщает о наличии (50% от всех контрафактных товаров) незаконно ввезенных товаров из КНР. В список ввозимой продукции попали игрушки, одежда, еда.

Из 10 тыс. россиян (18-55 лет) 86% готовы покупать контрафакт, а 25% - нет. Однако приобрести не качественную продукцию как подарок готовы 75% респондентов. Москвичи (каждый пятый опрошенный) ориентированы на получение уникального и качественного продукта. Десять тысяч россиян в возрасте от 18 до 55 лет опросили на предмет их отношения к покупке контрафактных товаров. Большинство россиян отказываются дарить подделки, так как считают это «неприемлемым с моральной точки зрения», это мнение совпадает с 40% из тех, кто отказывается получать контрафакт в подарок.