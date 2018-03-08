VistaNews.ru


В России 86% граждан готовы покупать подделки

Сегодня, 14:40

В России из опрошенных 10 тыс. граждан (18-55 лет) 25% отказались купить контрафакт. 86% опрошенных согласны покупать подделки. 

 Проведенный всероссийский опрос показал отношение граждан к продукции «второго сорта», которая обычно попадает в страну незаконно и не имеет знаков качества. Статистический отдел Роскомнадзора сообщает о наличии (50% от всех контрафактных товаров) незаконно ввезенных товаров из КНР. В список ввозимой продукции попали игрушки, одежда, еда.

Из 10 тыс. россиян (18-55 лет) 86% готовы покупать контрафакт, а 25% - нет. Однако приобрести не качественную продукцию как подарок готовы 75% респондентов. Москвичи (каждый пятый опрошенный) ориентированы на получение уникального и качественного продукта. Десять тысяч россиян в возрасте от 18 до 55 лет опросили на предмет их отношения к покупке контрафактных товаров. Большинство россиян отказываются дарить подделки, так как считают это «неприемлемым с моральной точки зрения», это мнение совпадает с 40% из тех, кто отказывается получать контрафакт в подарок.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.