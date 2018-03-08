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Пензячка продемонстрировала слой грязи в автобусе №66

Сегодня, 14:34

Жительница Пензы показала, насколько грязно в салоне автобуса №66. Пензячка воспользовалась тряпкой и вытерла спинку сидения, чтобы продемонстрировать условия, в которых находится данное транспортное средство.

"Это слишком грязный и старый автобус. Невозможно ездить в таких. Я просто боюсь садиться на сиденье, так как оно попросту в пыли", - жалуется горожанка Мария.

Как показали фотографии, выложенные в социальных сетях, автобус со всех сторон покрыт немалым слоем грязи, даже номер маршрута нельзя сразу увидеть.

"Это ужас! Как же хорошо, что я уже давно не пользовалась услугами общественного транспорта", - жалуется в комментариях одна из подписчиц. "Я сейчас езжу только на чистых автобусах, так что пока не встречала такое", - пишет другая.


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