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В Москве 8 марта девушек атаковали дроны

Сегодня, 13:48

В Москве успешно проходит акция поздравления девушек и женщин с 8 марта Международным женским днем. Энтузиасты привлекли к акции дроны, которые с цветами и открытками атаковали виновниц торжества.

 В столице проходит уникальная поздравительная акция приурочена к празднованию Международного женского дня. Специалисты с управления опознанных летательных объектов (дронов) решили оригинально отметить праздник. Целью деятельности специалистов стала возможность и желание проявить внимание к женщинам 8 марта и поздравить с праздником.

Акция «Атака дронов» стала приятной неожиданностью для женщин и девушек Москвы. Полученные подарки и цветы были безвозмездно подарены адресатам. Имен организаторов акции нет, парни посчитали нужным остаться анонимными добродетелями.


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