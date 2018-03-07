В Instagram появились фанаты вьетнамского торговца рыбой – кота Чо

Вчера, 23:46

Во Вьетнаме необычный продовец сбывает туристам рыбу, мясо, овощи. Трехлетний рыжий шотландский кот по кличке Чо завоевал собственных фанатов. Снимки усатого в желтом костюме появились в сети Instagram.

Туристы во Вьетнаме познакомились с уникальным продавцом продуктов. Кот по кличке Чо активно штурмует рынок и завоевывает толпы поклонников. Животное запоминается людям, поскольку имеет не только яркий окрас шерсти, а и одет в желтый костюм. Пользователи Сети уже в Instagram собирают фан-группу кота. Однако есть и такие, которые не видят забавы в измученном виде животного.

Продавец и владелец кота Чо не видит проблемы в задействовании своего питомца для активизации рынка продажи товара. Кота задействовали в тематической фотосъемке. На них усатый не выглядит раздавленным или обиженным. Ситуация с популярностью кота Чо радует продавцов всего рынка во Вьетнаме.