Исаак Калина: московские школьники стали более осознанно подходить к выбору профессии

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В последнее время в столице наметился позитивный тренд, когда школьники сами выбирают себе ВУЗ, а не делают это под давлением родителей. Об этом пятого марта в интервью ТАСС рассказал глава московского Депобразования Исаак Калина, подчеркнувший, что теперь многие дети выбирают колледжи, которые по качеству образования не уступают многим престижным вузам РФ.

Как отметил Исаак Иосифович, в последние годы в разы вырос процент московских выпускников, поступающих в столичные ВУЗы. Этому способствовала мотивация местных школ (главным образом, их управленцев) на высокие результаты учащихся. По словам Исаака Калины, если в 2011 г. 250 баллов по трем предметам на ЕГЭ получали порядка полутора тысяч столичных школьников, то теперь их число составляет 7 тысяч шестьсот человек. Если в том же 2011 г. в «Сеченовке» на бюджете обучалось менее десяти процентов московских первокурсников, то теперь их доля составляет порядка тридцати процентов.