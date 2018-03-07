В Новосибирске назвали победительницу конкурса «Леди в погонах-2018»

Вчера, 22:43

В Новосибирске прошел конкурс красоты под названием «Леди в погонах-2018», победительницей которого стала младший лейтенант Виктория Рыжих. Ранее девушка работала журналисткой на канале ОТС.

В данный момент Виктория работает методистом Центра профессиональной подготовки МВД России.

Всего в конкурсе участвовали 39 претенденток на титул «Леди в погонах-2018». В финал вышли 10 девушек. Около недели они готовили выступление, в котором требовалось рассказать о себе и своих достижениях на службе. Финал конкурса поводился в концертном центре «Евразия».

Победительница рассказала, что было очень сложно, но весело и просто незабываемо. Всем участницам присудили титул и подарили подарки. Сама Виктория Рыжих получила корону от победительницы прошлогоднего конкурса Оксаны Сагалаковой.

Титул «Леди зрительских симпатий» получила Ольга Насонова, помощник оперативного дежурного. А «Первой вице-леди в погонах» стала капитан полиции Марина Лембик.

Общая длительность конкурса – два месяца. Девушкам пришлось пройти множество этапов: теорию, огневую и спортивную подготовку. Самым главным и решающим стал творческий этап, на котором участницы продемонстрировали свои увлечения и хобби.