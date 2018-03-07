В Тюмени состоится мастер-класс от участницы "Танцев на ТНТ"

Вчера, 22:12

В пятницу, 9 марта, во Дворце творчества и спорта «Пионер» состоится подготовка к Студенческой весне. Мастер-классы по танцам и вокалу проведут Елизавета Дружинина, участница "Танцев на ТНТ", и Дарья Карнаух.

Бывшая участница проекта «Танцы на ТНТ» Елизавета Дружинина проведет урок по теоретическим основам хореографии и направленности в танцах. Также педагог разучит со всеми желающими основные движения каждого стиля танцев. По окончанию практического занятия Елизавета разберет оплошности с участниками и даст рекомендации.

В свою очередь, Дарья Карнаух, руководитель центра развития детей и подростков, проведет мастер-класс по вокалу. На занятии студенты разберут техническую часть исполнения песен. Также Дарья продемонстрирует упражнения, которые помогут усовершенствовать голосовой аппарат и чувство ритма.

Для занятий будет создано две группы по 30 человек в каждой. Мастер-классы пройдут с 15:00 до 17:00. Участники должны быть обязательно студентами, не старше 25 лет.