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Белгородские автоинспекторы оригинально поздравили женщин с наступающим праздником

Вчера, 22:06

Сотрудники Белгородской Автоинспекции стали участниками флэшмоба к 8 марта. Совместно с активистами они выстроили из автомобилей надпись «8 марта».

Инспекторы дорожного движения вместе с членами паблика «Местоположение ДПС Старый Оскол» выстроили из машин фразу «8 марта» на парковке возле торгового центра «Славянский» в Старом Осколе. Для создания фразы понадобилось 30 машин, а «завершило» ее сердце – в такой форме выстроились патрульные в светоотражающих жилетах.

На протяжении всего дня Госавтоинспекция и ее сотрудники поздравляли женщин-водителей, а также других участниц дорожного движения с наступающим праздником. Вместе с документами представительницы прекрасного пола получали букеты из весенних цветов и напоминание о соблюдении правил дорожного движения.

Также оригинально прекрасную половину человечества в этом году поздравили волжане. Члены сообщества RoadHelp выстроили 30 автомобилей в виде цифры 8. Владельцы машин рядом составили слово «марта».

Автомобилисты города Шымкент, Казахстан, тоже не остались в стороне. Для фразы «8 марта» им понадобилось порядка сотни автомобилей.


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