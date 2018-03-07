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Ректор МГУ назвал высоким уровень образования в Воронеже

Вчера, 20:57

Ректор МГУ назвал уровень образования в Воронеже достаточно высоким. Виктор Садовничий назвал Воронежский Государственный университет наилучшим учебным заведением региона.

На организованной встрече ректора МГУ Виктора Садовничего с преподавателями ВГУ прозвучало немало хорошего в адрес системы образования и качестве уровня знаний, которые получают студенты ВУЗа в Воронеже. Виктор Садовничий подчеркнул, что после анализа всех показателей, с которыми он ознакомился, можно утверждать, что качество знаний, полученных студентами ВГУ, очень высокое, они полностью заслуживают высшего ранга квалификации.

Очень понравилась ректору МГУ Математическая школа в Воронеже. Он акцентировал внимание на том, что это заведение нужно беречь, так как выпускники – настоящие математики, которых подготавливают очень грамотные и профессиональные педагоги. Главный представитель МГУ высказал мнение, что образование в России нужно поднимать, внедрять новые системы преподавания, так как «болонская система» не слишком доказала свою оригинальность. Ведь от настоящих специалистов полностью зависит будущее государства.


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