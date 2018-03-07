"VR по-русски": Виртуальный Путин дарит студенткам цветы

Вчера, 21:33

Виртуальный Владимир Путин подарил студенткам цветы. Такое новшество стало возможным благодаря разработке одного из студентов Тюмени.

Как сообщается, по всей России в ВУЗах установили метки, сфотографировавшись на которых, человек может увидеть на снимке дополненную реальность и президента, который лично дарит букет цветов.

Отмечается, что уже многие ВУЗы страны приняли участие в этой акции. И все благодаря приложению, которое создал Ярослав Попов. В преддверии 8-го марта, молодой человек внес некоторые изменения в свое «творение» и теперь девушки смогут получить букет от главы государства. Букет, как и сам президент Владимир Путин, к сожалению, пока виртуальные. Вот такая «дополненная реальность по-русски».