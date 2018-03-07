Антон Шкаплеров из космоса поздравил всех женщин с 8 Марта

Вчера, 20:00

Все женщины Земли получили поздравления из космоса. С наилучшими пожеланиями в канун 8 Марта к представительницам прекрасной половины населения обратился командир МКС Антон Шкаплеров.

Видеообращение ко всем женщинам и матерям было зафиксировано на главном официальном портале корпорации «Роскосмос». В ролике, который снят непосредственно на борту МКС, командир экипажа Антон Шкаплеров поздравил с 8 Марта представительниц самой прекрасной половины населения.

Он пожелал женщинам оставаться всегда такими же красивыми и желанными, иметь улыбку от счастья на лице. По словам астронавта Шкаплерова, ради счастья женщины мужчина готов сделать настоящее чудо. Матерям всей Земли Антон пожелал терпения и здоровья, чтобы они воспитали своих детей достойно. Хотя сюжет длился всего несколько минут, но в нем было сказано очень много важного и приятного.