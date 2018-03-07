VistaNews.ru


Антон Шкаплеров из космоса поздравил всех женщин с 8 Марта

Вчера, 20:00

Все женщины Земли получили поздравления из космоса. С наилучшими пожеланиями в канун 8 Марта к представительницам прекрасной половины населения обратился командир МКС Антон Шкаплеров.

Видеообращение ко всем женщинам и матерям было зафиксировано на главном официальном портале корпорации «Роскосмос». В ролике, который снят непосредственно на борту МКС, командир экипажа Антон Шкаплеров поздравил с 8 Марта представительниц самой прекрасной половины населения.

Он пожелал женщинам оставаться всегда такими же красивыми и желанными, иметь улыбку от счастья на лице. По словам астронавта Шкаплерова, ради счастья женщины мужчина готов сделать настоящее чудо. Матерям всей Земли Антон пожелал терпения и здоровья, чтобы они воспитали своих детей достойно. Хотя сюжет длился всего несколько минут, но в нем было сказано очень много важного и приятного.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.