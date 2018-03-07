Собянин накануне 8 марта вручил награды москвичкам

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды прекрасной половине жителей столицы. Работницы сферы искусств, образования, печати, промышленности, спорта и торговли получили подарки накануне Международного женского дня 8 марта.

Сергей Собянин отметил важность работы женщин в столице и России. Чиновник вручил памятные знаки и почетные грамоты заслуженным работницам искусства, образования, печати, промышленности, спорта и торговли. Специальные награды и грамоты подчеркнули серьезность и важность мероприятия. Мэр столицы подчеркнул вклад каждой профессии в становление города.

Примечательно, что именно женщины, по мнению Собянина, правят миром. Приглашенные на мероприятие женщины позитивно прокомментировали праздник и все сошлись во мнении, что праздник не имеет не возрастных рамок не географических очертаний.