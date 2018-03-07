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Совфед рассказал, что дарить на 8 марта

Сегодня, 17:04

Совфед поведал, какой подарок на 8 Марта будет идеальным. Как заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по иностранным делам Андрей Климов в телеэфире на канале НСН, презент должен исходить от сердца.

"Женщины разные. Это может быть жена, дочка, бабушка. Какой подарок выбрать, пусть решает ваше сердце. Всё зависит от того, к кому мы обращаемся. А всех женщин искренне поздравляю с весенним праздником, желаю мира, любви, и всего наилучшего", - сказал в эфире НСН сенатор.

Букет тюльпанов к празднику в России стоит примерно 250 рублей, а цена одной розы составит 45 рублей. Как стало известно, в честь праздника России дали целых четыре официальных выходных. В это время службы жизнеобеспечения будут работать в усиленном режиме.


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