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Больше 30 парков Подмосковья проведут мероприятия в честь 8 марта

Сегодня, 15:36

В Подмосковье больше 30 парков проведут развлекательные мероприятия в честь женского праздника 8 марта.

Развлекать население будут с помощью дискотек, квестов, концертов и различных мастер-классов. Конечно, в первую очередь в честь праздника весны мастер-классы будут проходить по цветочной тематике: изготовление букетов из разного материала, в том числе из конфет, фотозоны и шествия.
О детях в этот день тоже не забыли. Для них пройдут отдельные конкурсы по увлекательным играм, сочинению стишка и изготовлению открыток для мам, бабушек и сестер.
Помимо этого, состоятся концертно-танцевальные мероприятия для виновниц торжества. В Наро-Фоминском парке пройдет еще и оригинальный забег, главным условием которого подарить цветы каждой прохожей.


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