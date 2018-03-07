«На зависть подруге»: В Воронеже сдают в аренду для фото букет роз

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Креативные бизнесмены из Воронежа накануне 8 марта предложили местным жительницам уникальную услугу «Букет по вызову». Дабы создать впечатление грандиозного праздника, получить эффектное фото для соцсети и спровоцировать приступ зависти у подруг, дамы могут заказать на 15 минут шикарный букет роз.

Международный женский день, как и любой другой праздник, является отличным поводом для заработка легких денег и реализации абсурдных идей. В этом году звание главных мартовских креативщиков получают флористы из Воронежа, запустившие накануне 8 марта услугу «Букет по вызову». Женщины, рискующие провести свой праздник без подарков и не желающие рассказывать об этом близкому окружению, могут заказать шикарный букет из 101 красной розы для эффектной фотографии. Заплатив 1 тысячу рублей, дамы получают на 15 минут в свое распоряжение дорогостоящий презент, позволяющий пополнить свой Instagram вызывающим зависть подруг снимком.

Как отметили пользователи сети, воронежские флористы украли креативную идею заработка у своих коллег-соотечественников, которые помогли девушкам пустить пыль в глаза завистницам перед Днем святого Валентина.