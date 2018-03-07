Пассажиркам метро Москвы бесплатно сделали макияж на станции «Курская»

Сегодня, 15:05

В Московском метро бесплатно делают укладку и макияж в честь 8 марта. Таким подарком женщины могут воспользоваться на станции «Курская».

Представители пресс-службы метрополитена города Москва сообщили, что станция «Курская» преобразовалась сегодня в самый настоящий импровизированный салон красоты. Эксперты не только делают бесплатно профессиональный макияж и укладку, а также любая желающая может получить профессиональную консультацию от стилистов школы «Престиж».

Стоит отметить, что подобное мероприятие не первое. В московском метро уже второй год подряд устраивают импровизированный салон красоты в честь Международного дня женщин. Граждане надеются, что подобное фешн-события станет традиционным. А возможно, в других городах также перехватят подобную инициативу.