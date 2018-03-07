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В Омске 120 спасателей поздравили женщин ледовым флешмобом

Сегодня, 14:33

В Омске спасатели МЧС креативно поздравили всех женщин с их праздником. Более 120 участников флешмоба в полной пожарной экипировке выкатились на коньках на лед открытого стадиона и составили поздравительную надпись.

Судя по кадрам выложенного в сеть видеоролика, у мужчин было отличное настроение. Выло видно, что они искренне поздравляли всех женщин, но, конечно думали и о своих мамах, женах, возлюбленных и сестрах. После того, как надпись «С 8 Марта!» была составлена, спасатели с удовольствием покатались на коньках под благодушным взглядом начальника управления.

                            

Инициатором флешмоба стал один из пожарных. Идею живо подхватили и после нескольких тренировок, воплотили в жизнь. Это первая такая масштабная акция омских спасателей. Мужчины с воодушевлением говорили, что в следующем году придумают еще что ни будь «этакое». Затем спасатели разъехались по домам и местам службы. Многим предстоит дежурство в праздничный день.


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