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В Барнауле избавятся от секс-шопа «Леденец»

Сегодня, 13:58

В Барнауле существует 25 магазинов с товаром для взрослых. В соцсетях сообщается о известном секс-шопе «Леденец». От заведения и своеобразного бизнеса решили избавиться.

На сайте Avito в разделе «Готовый бизнес» разместили объявления о продаже барнаульского секс-шопа «Леденец». Предприниматели продают два магазина. Общая сумма денежного вознаграждения за популярную сеть должна составить около 1 млн 250 тыс. рублей.

Известно, что сеть специфических товаров активно развита на рынке потребителей и существует около 2 лет. Оба магазина находятся на арендованной площади. Расположенные точки привлекали покупателей в центре Барнаула и в Индустриальном районе города.

Продавец хочет получить около 1 млн 250 тыс. рублей за торговое и офисное оборудование, товарные остатки, программное обеспечение и другое. Сообщается о готовности собственника поделиться информацией по ведению бизнеса. Причины продажи «успешной» сети не оглашаются.


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