Жена погибшего в Сирии офицера: Миша даже в отпуске тосковал по небу

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Вдова погибшего в Сирии офицера Михаила Панова Анастасия рассказала о своем муже, который летел на потерпевшем крушение Ан-26. По словам женщины, он даже в отпуске тосковал по небу.

Анастасия Панова рассказала, что ее муж служил в должности бортового техника и был направлен в Сирию по командировке. Когда он уезжал, сердце женщины сжалось в недобром предчувствии. Она просила Михаила отказаться от командировки, однако муж сказал, что он офицер и должен находиться там, где может выполнить свой профессиональный долг.

Пановы жили в Санкт-Петербурге. Михаил всегда говорил, что в городе слишком мало солнца, зато на высоте оно всегда есть. Слова Анастасии наполнены болью и светлой памятью. Вдова офицера рассказала, что в страшный день, когда пришло известие о смерти Миши, его сослуживцы звонили и не могли сдержать слез. Муж был легким человеком, прекрасным, заботливым супругом и верным товарищем.