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Собчак стала самой упоминаемой женщиной-политиком в российских СМИ

Сегодня, 13:14

Ксения Собчак получила звание «самой упоминаемой» женщины-политика в России. За год, начиная с 7 марта прошлого года, Собчак была упомянута различными СМИ более 100 тысяч раз.

Стоит отметить, что кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» обошла всех. Даже среди мировых женщин-политиков, упомянутых в СМИ, «золотая медалистка» Хилари Клинтон не «дотягивает» до Ксении Собчак. У Клинтон всего 66 тысяч упоминаний.

Второе место в этом ТОПе занимает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В данном рейтинге она набрала чуть больше 80 тысяч упоминаний.

И замыкает «тройку лидеров» представитель Министерства Иностранных дел России Мария Захарова, которая немного отстает от Матвиенко с результатом в 80 тысяч упоминаний в СМИ.


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