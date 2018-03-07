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В ростовском зоопарке подготовили праздничную программу к 8 марта

Сегодня, 12:58

Сотрудники ростовского зоопарка не оставили без внимания женщин. В честь празднования 8 Марта там подготовили праздничную программу.

К Международному женскому дню в Ростове сюрпризы ожидают всех женщин. В зоопарке приготовили к 8 марта специальную фото-зону, где все смогут сделать снимок с кроликом. Сообщается, что каждая посетительница в качестве угощения получит чай.

Женщины смогут посетить бесплатный мастер-класс, который пройдет в здании музея зоопарка. Руководство учреждения рассказало, что праздничная программа рассчитана на все праздники. Так, 9 марта, все желающие смогут понаблюдать за кормлением носорога, который имеет белый окрас и зовется Теркеля. 10 марта посетители смогут принять участие в кормлении зверей пушного ряда, а 11 марта пройдет кормление лемуров. Все кормления начнутся в 13:00 по московскому времени.

Помимо кормления, посетители смогут послушать интересную информацию о животных, их повадках и образе жизни. 


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